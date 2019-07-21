رغم الجدل حول علاقتهما.. منى إش إش تستمر في نبش ذكرياتها مع ماجد المصري

تستمر منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري، في نشر ذكريات تجمعها بزوجها السابق، وسط جدل مُثار حول علاقتهما، وانتقاد المتابعين وتكهنهم بماهية الدوافع وراء نشر تلك الصور.

شاركت إش إش، جمهورها ومتابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوم، بصورة جمعتها بماجد المصري في بداية حياتهما الفنية، عندما شكلا فرقة موسيقية، معلقة: "الدويتو الغنائى ماجد ومنى وفرقتهم الموسيقية، عصر النجاح والتألق"، مختتمة: "ذكريات لا تموت".

وتعرضت إش إش لهجوم متابعيها، الذين استنكروا إصرارها في نشر تلك الذكريات، حيث جاء بين التعليقات: "مدام منى عيب كدة والله أنا زهقت من قصتكم من قبل ما تحكيها"، و"هو نفسه اضايق من تصرفاتك، ونشر ستوري بيبين أنه بينتقد اللي بتعمليه، فيلاش تتفهمي غلط أنا عارفة نيتك مش كدة، بس بلاش لأن هو نفسه مضايق".

ونصح المعلقون إش إش أن تكف عن نشر الصور، "أنا بنصح حضرتك لأنك قد والدتي، بلاش كدة، الموضوع بجد بقى محرج جدا لحضرتك، بعد ما هو ومراته نشروا مقال بينتقد اللي بتعمله".

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وتنشر طليقة الفنان ماجد المصري، منذ زواج ابنهما "أحمد"، صورا تجمعه بها في بداية حياتهما عندما شكلا فرقة موسيقية، لكن تلك الصور كانت مثار انتقاد البعض، ما جعل المصري نفسه يرد على طليقته.

ونشر المصري عددا من المواد المصورة له ولزوجته الحالية "رانيا أبو النصر"، وقال إنها "حبه الأول والأخير"، وهو ما ربطه المتابعين بأنه "انتقاد لما تفعله منى إش إش"، كما نشر موضوعا صحفيا ينتقد تصرفات طليقته، وكذلك فعلت زوجته الحالية.

من جانبها ردت إش إش على هذا الهجوم، وأبدت استغرابها منه، مؤكدة أنها ستستمر في نشر ذكرياتها مع ماجد المصري كونه زوج سابق لها، وذهبت إلى ما هو أكثر من ذلك، حيث قالت إنها ستكتب عن ذكرياتها الفنية في تلك الفترة، مؤكدة أنه ليس أكثر من زوجها السابق وأبو أولادها، وتساءلت مستنكرة عبر "إنستجرام": "هو المفروض إن المطلقين يقطعوا بعض؟، ولا يحترموا بعض؟ خاصة لما يكون في ولاد".

يذكر أن ماجد المصري تزوج من منى إش إش وأنجب منها أحمد وماهيتاب"، ثم تزوج للمرة الثانية من رانيا أبو النصر وأنجب منها آدم وداليدا.

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