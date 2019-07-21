تلجأ كثير من السيدات إلى استخدام المواد الطبيعية في التنظيف، مثل الخل والصودا، سواء تنظيف المنزل أو تنظيف الطعام، اعتقادا منهن أنها خالية من المواد الضارة التي تؤثر على الصحة، إلا أن الرابطة الألمانية لصناعة المنظفات ومواد العناية بالجسم قالت: "رغم توفر بعض هذه المواد في الطبيعة، إلا أنها غالباً ما تكون مصنوعة من مواد أخرى عند استعمالها في التنظيف"، وذلك حسب حديثها لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت لورا غروس، إحدى عضوات مبادرة حماية المستهلك الألمانية، إن استعمال الخل قد يتسبب في تهييج الأغشية المخاطية، كما أنه لا يمكن استخدامه كمنعم للملابس عند غسلها، كما يستخدمه البعض، لأن لها آثارا سلبية على الأجزاء الداخليه للغسالة، سواء كانت معدنية أو بلاستيكية.
وأضافت: "لمن يلجأ إلى استخدام حمض الستريكو، يمكن استخدامه في التخلص من الترسبات الجيرية، أو غلايات الماء".
ويستخدم البعض مادة بيكاربونات الصوديوم للتخلص من الدهون المتراكمة، إلا أنها تتسبب في إصابة التنيات الموجوده في الأواني أو الحوائط بـ العفونة.
واستكملت الخبيرة الألمانية نصائحها لمن يستخدم الصودا في التنظيف أيضا، بأنه لا شك أنها تعد مذيب جيد للدهون والبقع إلا أنه يجب الحذر منها عند ملامسة الملابس لأنها تؤثر عليها بالسلب، وعدم قدرتها على التخلص منها.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة ألمانية تقدم نصائح لاستخدام المنظفات في المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.