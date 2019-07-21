"البنت القصيرة نقطة ضعفنا".. هاشتاج عن جمال القصيرات يتصدر تويتر

يختلف جمال الفتيات ما بين واحدة وأخرى، ومعايير أيضا تتنوع وفقا لذوق الرجال فيهن، وأقرانهن من النساء أيضا، فكل ذَكَر يرى المواصفات الكاملة والمحببة له في كل أنثى وفقا لما يراه، فأحدهم يحب "الطويلة"، وآخر لـ"القصيرة"، وثالث لـ"البدينة".. إلخ.

وللتعبير عن الحب أو الكشف عن مواصفات الحبيبة من منظور الشباب، دشَّن عدد منهم هاشتاج "البنت القصيرة مثيرة"، على "تويتر"، لتسليط الضوء على الفتيات قصيرات القامة، الأمر الذي تفاعل معه العديد منهم، خاصة الشباب، حيث دوَّن معظمهم بعض الأراء المُنصفة للفتيات القصيرات.

فعلق أحدهم:"لا تزعلين اذا قالولك قصيرة من يشم الورد لازم ينحني له"، وأضاف آخر:" القصيرة تجعل الرجل يشعر فعليًا برجولته، وهي نقطة ضعف أغلب الرجال".

بينما ذهب بعض المغردين إلى السخرية من الفتيات القصيرات وطويلات القامة أيضًا، من خلال بعض الصور التعبيرية، التي أرفقوها مع "الهاشتاج".

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في حين انتقدت بعض الفتيات، "الهاشتاج" المتصدر، إذ قالت إحداهن: "والطويلة مالها"، وغرَّدت أخرى: "طويلة أو قصيرة بيضا أو سمراء، دبة أو نحيفة، أنا ما خذت رأي أحد، المهم أعجب نفسي ما أنتظر مديح أحد".

وأضافت إحدى الفتيات: "الطويلة ولا القصيرة، البيضا ولا السمراء، ما يملأ عيونكم شيء".

دراسات تنصف القصيرات

بعض الدراسات العلمية السابقة، سلطت الضوء على الفتيات القصيرات أيضًا، مؤكدة أنهن خيار العديد من الرجال، لأسباب تتعلق بالجاذبية، والعلاقة الزوجية.

الجنس الآخر ينجذب للقصيرات

دراسة بريطانية سابقة، أعدها الباحث الهولندي مارك فوجت، توصلت إلى أن المرأة القصيرة القامة، من اللواتي تتراوح أطوالهن بين 151 و155، تعد بالنسبة للجنس الآخر، أكثر جاذبية وأنوثة من غيرها، موضحة أن القصيرات تعطين للرجل شعورا بالقدرة على السيطرة.

المرأة القصيرة أفضل في العلاقة الحميمية

دراسة أخرى تنصف المرأة القصيرة، أجراها علماء من جامعتي رايس، وشمال تكساس، في الولايات المتحدة، إذ أكدت أن المرأة القصيرة، تُساهم في إشباع الرجل خلال العلاقة الحميمية، عن نظيراتها طويلات القامة.

وأضافت الدراسة، التي عرضها برنامج "التفاح الأخضر" على فضائية "mbc1"، أن المرأة القصيرة تصل إلى مرحلة البلوغ بشكل أسرع، كما أنها تجعل الرجل يشعر بالقوة والسيطرة معها، فضلًا عن شعورها بالأمان إذا كان الرجل أطول منها.

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