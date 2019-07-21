فيديو.. صراع الأجيال بين الجدات والأحفاد في "السفيرة عزيزة"

حلَّ الدكتور عمرو عادل استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، والسيدة صفاء حامد، وحفيدتها فريدة مصطفى ضيوفًا على برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة سناء منصور، والإعلامية شيرين عفت، عبر شاشة "DMC"، للحديث عن صراع الأجيال بين الجدات والأحفاد.

وقالت السيدة صفاء، إنها توجه النصائح لابنتها فيما يتعلق بتربية حفيدتها فريدة: "كانت توجه انتقادًا لفريدة، فطلبت منها ألا تنتقدها أمام أي شخص، حتى لو كنت أنا، لكنها رفضت بدعوى أننا مختلفان في أسلوب التربية".

وأضافت: "مشكلة الأمهات، إنهم بيبقوا عاوزين ولادهم يكونوا مثاليين وعشان كده بيتعصبوا بسرعة، فلازم الأولاد ياخدوا وقتهم، ومن طبيعة البشر إنهم يغلطوا".

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وقالت "فريدة" إنها تتقبل الانتقادات والنصائح معظم الوقت: "بتقبل من جدتي أكتر لأنها بتتكلم بالراحة، لكن ماما بتتكلم بعصبية رغم إنها بتقول نفس العصبية".

أما الدكتور عمرو عادل، فوصف صراع الأجيال بـ"سنة الحياة"، حيث تتبادل الاتهامات بينهما، فيعتبر الجيل الجديد الجيل الأقدم أنه متشبث بأفكاره وعديم المرونة ورجعي، بينما يتهم الجيل القديم، الجيل الجديد بالانفلات، وبالرغم من ذلك، تعتبر الجدات حلقة الوصل بين الأم وأبنائها، لأنها مرت بتجربة التربية بالكامل ومن ثم فإنها تتعلم من أخطائها.

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