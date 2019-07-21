ماذا تفعل المرأة إذا حاضت أثناء أداء مناسك الحج؟

كشف الشيخ خالد الجندي، الطريقة الدينية المثلى التي يجب على المرأة اتباعها إذا حاضت أثناء أداء مناسك الحج، وذلك خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"، حيث ذكر أن ظروف النساء متغيرة، وإذا نزل على المرأة حيض أثناء أداء مناسك الحج فعليها أن تُلبي وتقول "لبيك اللهم لبيك"، ولكن بدون صلاة.

وأضاف "الجندي"، أنه يجوز للمرأة الحائض أن تُحرم، حيث إنه ليس من شروط الإحرام الطهارة، ولكن بدون صلاة، وبعد ذلك تذهب إلى الفندق وتظل تستغفر الله وتُسبح حتى ينتهي الظرف الخاص بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يجوز للمرأة أن تأخذ حقنا تمنع نزول دم الحيض، ولا يوجد دليل على منع ذلك.

وتابع: "أهم حاجة للمرأة وهي حائض لا تصلي ولا تطوف ولا تسعى، ولكن تستطيع الوقوف على عرفات لأنه لا يشترط الوقوف على عرفة الطهارة، كما تستطيع وهي حائض أن ترمي الجمرات، وتنتظر آخر يوم، وإذا لم يرفع عنها الدماء تنزل وتسعى وتطوف وتكمل الفريضة على أصح كلام العلماء".

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