بخلاف آلام الجانب الأيمن.. 11 علامة تكشف إصابتك بالزائدة الدودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي:
يفتقد بعض الأشخاص القدرة على التفرقة بين التهاب الزائدة الدودية، وانتفاخ القولون، والتهاب المبايض، خاصةً عند الشعور بآلامٍ شديدة بالجانب الأيمن، ولكن هناك أعراض أخرى قد تنذر المصاب به بخطر الإصابة بالمرض الأول.
أعراض التهاب الزائدة الدودية
يقول الدكتور محمد نبيل، أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بكلية طب قصر العيني، إن هناك العديد من الأعراض، التي تشير إلى الإصابة بالتهاب الزائدة الدودية، ومنها:
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