من الفوائد إلى الأضرار.. هل جوزة الطيب من المسكرات؟

جوزة الطيب هي واحدة من أهم البهارات التي تستخدمها السيدة لعمل مرق لحمه لذيذ الطعم ومميز، إلا أنه انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "فيس بوك" انه يعامل مثل معاملة الخمر لأنه من المسكرات وهذا ما صدم الكثيرات نظرا لاستخدامه في الكثير من الأكلات بشكل شبه يومي، هذا ما جعل دار الإفتاء المصرية تصدر بيانا واضحا، ردا على هذا الكلام المتداول.

قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع الشريف نهى عن كل مسكر، قائلا: "ما أسكر كثيره حُرم هو وقليله، ونهى عن كل مفتر، وفيما يخص جوزة الطيب وجد أنها من قبيل المفترات، وليست من قبيل المسكرات"، موضحا أن المفتر هو ما يحرم منه كثيره.

وأكد أن دار الإفتاء ترى أن استخدام جوزة الطيب بمقدار قليل في الطعام جائز وحلال ولا حرمة فيه.

فوائد جوزة الطيب

- تعمل على طرد الغازات، والتخلص من عسر الهضم.

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- تساعد في التخلص من آثار البثور السوداء في البشرة وتعمل على تنقيتها.

- تستخدم كمسكن لآلام الأسنان.

- تساعد في تدفق الدم للأعضاء التناسلية ما يزيد من تنشيط القدرة الجنسية، كما أن الدراسات أثبتت أنها لديها القدرة على حل مشكلات الخصوبة عند الرجال والنساء.

أضرار جوزة الطيب

- زيادة جرعتها تؤدي إلى الهلوسة والشعور بالسكر.

- تزيد من الإسراع في ضربات القلب.

- الشعور بالغثيان والرغبة في القيء.

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