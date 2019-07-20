محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رضوى أبو جريدة
يعاني بعض الأشخاص من تراكم الرواسب الجيرية على الأسطح الخارجية لأسنانهم، ما يكبدهم عناء الذهاب إلى الطبيب من آنٍ لآخر، للخضوع إلى جلسات تنظيف وتبييض الأسنان، التي تكلفهم أموالًا طائلة.
يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، طرق منزلية تساعد على التخلص من الرواسب الجيرية دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، وفقُا لموقع "Mejor con Salud".
للمزيد عن لتبييض الأسنان طبيعيًا.. 10 طرق منزلية تخلصك من الرواسب الجيرية..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر لتبييض الأسنان طبيعيًا.. 10 طرق منزلية تخلصك من الرواسب الجيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.