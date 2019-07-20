لتبييض الأسنان طبيعيًا.. 10 طرق منزلية تخلصك من الرواسب الجيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - رضوى أبو جريدة

يعاني بعض الأشخاص من تراكم الرواسب الجيرية على الأسطح الخارجية لأسنانهم، ما يكبدهم عناء الذهاب إلى الطبيب من آنٍ لآخر، للخضوع إلى جلسات تنظيف وتبييض الأسنان، التي تكلفهم أموالًا طائلة.

يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، طرق منزلية تساعد على التخلص من الرواسب الجيرية دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب، وفقُا لموقع "Mejor con Salud".

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