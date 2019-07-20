صور.. بلوك الفستان اليوناني رانيا يوسف تتغزل في نفسها.. ومتابعوها: مش حلو

بدت الفنانة راميا يوسف معجبة بالفستان الذي ارتدته في اليونان خلال إجازة فصل الصيف، حيث كتبت تعليقا يؤكد ذلك، على الصور التي نشرتها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جاء التعليق على الصور، "في حب فستان الإلهة اليونانية"، وارتدت رانيا فستانا من اللون الأزرق، ستايل يوناني، له حزام وحمالات ذهبية، مع صندل فلات ذهبي بسيط، وزينت شعرها بإكسسوارات ذهبية على هيئة شجر، لتكمل اللوك اليوناني.

وتفاعل جمهور ومتابعي رانيا يوسف معها عبر الإعجابات والتعليقات، ورغم إعجابها بالفستان، إلا أن جمهورها كان له رأيا آخر، حيث انتقد الفستان واللوك، وجاء من بين التعليقات، "مش حلو الفستان ده ومخلي عندك بطن"، و"بحبك جدا ..بس مش لاقيه روح رانيا يوسف ف الصور مش حلوه".

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وقال آخر، "الفستان جميل بس إلى لابسه مبوظه شكله"، و"مو حلوين الصور، مبينة قصيرة، والصور مش ضابطة"، و"مش حلو خالص إيه ده".

وتقضي الفنانة رانيا يوسف إجازتها في اليونان، وتشارك جمهورها بصور ولقطات خلال وجودها هناك، مع بناتها، كما تحب مشاركة إطلالتها مع الجمهور عبر "إنستجرام".

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