أجمل الأزياء الأنثوية المستوحاة من ميلانيا وإيفانكا ترامب باللون الزهري

تعتبر كلاً من ميلانيا ترامب Melania Trump و”ايفانكا ترامب” Ivanka Trump من أكثر النساء أناقة في عصرنا الحالي وأيقونتان من أيقونات الموضة تستوحي منهما الكثيرات من النساء أفكار لاطلالاتهن في مختلف المناسبات الرسمية والكاجوال وشاهدنا كلتاهما وقد اختارتا اللون الزهري وتألقتا باطلالات أنثوية وعصرية ناعمة.

اقرأ أيضا:

إيفانكا وميلانيا ترامب تتنافسان على لقب صاحبة الملابس الأغلى سعرًا

ميلانيا ترامب في بدلة باللون الزهري:

شاهدنا ميلانيا ترامب Melania Trump في اطلالة أنيقة في بدلة باللون الزهري ولتحصلي على لوك مشابه اختاري جاكيت بليزر مع بنطلون باللون الزهري الفاتح من “تيبي” Tibi ونسقني معهما قميص كلاسيكي أبيض كالذي اخترناه من “جاي كرو” J‪.Crew وحذاء كعب عالي باللون الأبيض أيضاً كالذي اخترناه من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin، ولاتنسي أن تزيني باللوك بقطعة من المجوهرات وقد اخترنا نحن خاتم ماسي من “سوزان كالان” Suzanne Kalan.

ايفانكا ترامب في فستان باللون الزهري:

لتحصلي على اطلالة ايفانكا ترامب Ivanka Trump الأنثوية الناعمة اختاري فستان ميدي باللون الزهري من “أوسكار دي لا رينتا” Oscar de la Renta، وزيني خصره بحزام ناعم من “ايزابيل مارانت” Isabel Marant وأكملي الاطلالة بحذاء كعب عالي أسود من “جيانفيتو روسي” Gianvito Rossi، وحقيبة يد كبيرة من الجلد من “سانت لوران” Saint Laurent.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

ميلانيا ترامب تسير على خُطى ميغان ماركل في المُوضة

موديلات مميَّزة لطويلات القامة من ميلانيا ترامب