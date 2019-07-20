"خلصت اللحمة وتقسيم الأكل".. زيجات انتهت بسبب الطعام

تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بكثير من القضايا التي تهدف لإنهاء الحياة الزوجية، تعددت الأسباب لكن النتيجة أصبحت واحدة، إلا أن بعض المشاكل الزوجية اتفقت في محتواها الغريب، فبعضها أنهته وجبات الطعام التي أشعلت غضب الطرفين حتى انتهى الأمر بالوصول إلى محاكم الأسرة.

"هن" رصد بعض قضايا الأسرة التي كان "الأكل" سببها الرئيسي لدى الطرفين:

منى تخلع زوجها: ضربني لما خلصت كيلو لحمة في أسبوع

"خلصت كيلو لحمة في أسبوع" سبب المشاجرة التي اندلعت بين "منى" وزوجها "محمد" بسبب البخل الشديد الذي كان يتسم به، فما كان من الزوجة إلا أنها قررت إنهاء الزيجة التي استمرت 3 أعوام، برفعها دعوى خلع.

فمنذ زواج "منى" بدأت تلاحظ البخل الذي يتسم به زوجها، لكنها حاولت أن تسير حياتها الزوجية في هدوء بعيدًا عن المشاكل خاصة على طهي الطعام: "لوعملت طبيخ من غير لحمة يقولي مش واكل.. ولازم اللحمة كل يوم ويتهمني إني بسرق من الأكل".

ظلت الأمور في مشاجرات مستمرة بين الطرفين، حتى وصلت لذروتها بعدما تشاجرت مع زوجها بسبب "كيلو اللحمة": "لما خلصت اللحمة اللي جابها في 5 أيام.. اتهمني بالتبذير وأني بعزم أمي وأخواتي ياكلوا عندنا".

للمزيد عن قصة "منى" اضغط هنا

Advertisements

صفاء تطلب الخلع: عاوزني نقسم الأكل زي الشرع

"بيراجع ورايا خزين المطبخ" هكذا عاشت "صفاء" مع زوجها الذي وصفته أيضًا بالبخل، خاصة في شراء الطعام، كما أنه يطمع في تناول نصيبها، وهو نمط الحياة الزوجية الذي لم تستطع الزوجة الثلاثينية على تحمله، لتقرر رفع قضية طلاق للضرر وإنهاء زواجها.

"هنقسم الأكل زي الشرع للذكر مثل حظ الأنثيين" طلب غريب تفاجئت به "صفاء" من زوجها البخيل، حاولت استيعاب الأمر وأخذه على سبيل المزاح، لكن الزوج كان يتحدث بجدية شديدة: "مستوعبتش اللي قاله وافتكرته بيهزر، لكن رفع صوته عليا ومقدرتش استحمل وواجهته ببخله، فضربني وشتمني، وذهبت لبيت أهلي وأنا مقررة مكملش معاه يوم كمان".

للمزيد من التفاصيل عن قصة "صفاء" اضغط هنا

"رشا" تطلب الخلع: كسر دراعي لما لسعت اللحمة

أشهر قليلة وأصرت "رشا" على قرارها بإنهاء حياتها الزوجية برفع دعوى خلع، بسبب عصبية زوجها الشديدة، التي لم تستطع تحملها، بعدما اعتدى عليها بالضرب حتى كسر ذراعها، بسبب حرقها لوجبة الغداء.

"جوزي عصبي جدًا.. وفي مرة كنت تعبانة بسبب الحمل ولما جيت أطبخ اللحمة اتلسعت مني.. ولما جه ياكل لاقاها شايطة راح رمى الأكل في وشي وضربني كسر دراعي" هكذا روت الزوجة تفاصيل المشاجرة العنيفة التي دارت بينها وبين زوجها، التي انتهت بذهابها إلى منزل أسرتها طالبة الطلاق.

للمزيد من التفاصيل عن قصة "رشا" اضغط هنا

​