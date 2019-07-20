تعرف على أعراض الاكتئاب

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يعرف الاكتئاب بأنه من أمراض العصر المنتشرة بين الشباب، ورغم أن أعراضه مختلفة من شخص لآخر، إلا أنه توجد بعض الأعراض المشتركة بين الأشخاص المصابين بالاكتئاب.
وعرض موقع "help guide" بعض أعراض الاكتئاب المشتركة بين الكثيرين:
الشعور بالعجز واليأس.
عدم الاهتمام بالأنشطة اليومية.
تغيرات الشهية أو الوزن، سواء بزيادة الوزن أو الانخفاض.
الغضب.
تغيرات النوم، سواء بالأرق، خاصة الاستيقاظ في الساعات الأولى من الصباح، أو النوم الزائد.
الشعور بالعصبية والقلق، أو حتى العنف.
فقدان الطاقة.
كراهية الذات.
تهور في السلوك.
مشاكل في التركيز.
الأوجاع والآلام غير المبررة، خاصة في الجسد مثل الصداع وآلام الظهر وآلام العضلات.
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