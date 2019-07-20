الامارات | أفراح المحرمي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المحرمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت قبيلة المحرمي بزفاف عبدالله سليم صالح المحرمي إلى كريمة ناصر سالم المحرمي، ومحمد علي صالح المحرمي إلى كريمة محمد أحمد المحرمي. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح الوثبة في أبوظبي، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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