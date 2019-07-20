الامارات | «مدهش» ينشر الفرح في «الجليلة لثقافة الطفل»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت إدارة الفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة زيارة لشخصية «مدهش» إلى مركز الجليلة لثقافة الطفل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر أجواء الفرح والبهجة، وذلك ضمن فعاليات «عالم مدهش». وحظي الأطفال المشاركون في المخيم الصيفي «ماذا لو؟» في المركز بيوم مملوء بالمرح، حيث لعبوا مع شخصيتهم المحببة «مدهش» والتقطوا صوراً تذكاريه معه. احتفالاً بمرور 20 عاماً على اطلاق «عالم مدهش» في دولة الإمارات، قضى «مدهش» وقتاً مميزاً مع الأطفال، ونشر السعادة في المركز لخلق لحظات لا تُنسى.
ويهدف المخيم الصيفي «ماذا لو؟» إلى إتاحة الفرصة أمام الأطفال لإطلاق العنان لأفكارهم وإبداعاتهم، بهدف رسم عالم لا مكان فيه للمستحيل، مثل تخيّل مدينة مصنوعة من الشوكولاتة، أو رحلة إلى جزيرة مجهولة.
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