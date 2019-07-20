الامارات | جسور مشاة «مبدعة» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن جسور مشاة «مبدعة» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 20 يوليو 2019 تكون جسور المشاة عادة بسيطة التصميم، لكنها في مدينة دبي مختلفة، حيث تتميز جسور المدينة بتصاميم فنية مبتكرة، أسهمت فيها براعة المعمار والإبداع الفني للمهندس. الزميلة دايزي جيفتجيان قامت بجولة فوتوغرافية داخل عدد من جسور المشاة في مدينة دبي. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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