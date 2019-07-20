شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الأحبابي والقحطاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان الحفل الذي أقامه محمد ناصر الأحبابي بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة محمد ناصر الحلاف القحطاني. وحضر الحفل، الذي أقيم بصالة أفراح زاخر في مدينة العين، وجهاء القبائل، وعدد من المسؤولين والشخصيات، وجمع من الأهل والأصدقاء. وتضمن الحفل عروضاً فنية تراثية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الأحبابي والقحطاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.