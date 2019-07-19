تنتظرك أوضاع متوترة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:تتابع الاجواء بطيئة وغير فعالة مع وجود الشمس في السرطان التي تطلب منك العمل وراء الكواليس وان تكون منطقيا وموضوعيا وان تعمل حسب الاصول لكن وجود القمر يومي السبت والاحد في الحوت يساعدك كي تتخلص من اي مأزق او مشكل او ضغط كما يجعلك تتلقى علامات الإعجاب والتهنئة، وعروضاً لشغل منصب جديد، من المحتمل أيضاً أن تعرف ترقية تعزز أوضاعك المالية وترفع المعنويات تجعلك مقبلاً على الدنيا بآمال جديدة وتفاؤل. تتغير الاجواء كليا مع وصول القمر الى الحمل لتشكل مثلثا فلكيا ناريا مع الشمس التي تصل الى برجك يوم الثلاثاء لتشكل مثلثا فلكيا ناريا يدعم خطواتك ويساعدك على ترميم وتصليح ما تهدم ويعطيك طاقة قوية من الحظ كي تتخطى العقبات وتتقدم بداية شهر شمسي مهم اشتغل وضع كل ثقلك كي تاخذ نتيجة يتبدل المشهد الفلكي مع انتقال القمر الى برج الثور ليشكل مربعا مع برجك بين الاربعاء والجمعة فتكون الفترة الاصعب بحيث تدخل في معمعة او دوامة من القلق والضغوط والمسؤوليات والواجبات الثقيلة ان سمعتك على المحك انتبه وكن حذرا جدا فانت تحت الاضواء اي خطأ يضخم او يتأزم كن منطقي بكلامك وتصرفاتك ومن الضروري ان تنهي اعمالك في الوقت المحدد وخفف من حساسيتك الزائدة في هذه المرحلة المليئة بالمستجدات وعمليات التأجيل والعرقلة والتي وتنذر بالمشاكسات العابرة اتمنى لك اسبوعا هادئا بعيدا عن المشاكل.

عاطفيّاً: تشتد أزمات الغيرة والتملك تحت تاثير الزهرة المتنقل في برج السرطان المواجه لبرجك ما يجعلك حبيباً متملكاً تثير استياء الحبيب وانزعاجه. وربما تعني انقلاباً وضغوطاً وقراراً بالقطيعة أو الفراق. كذلك تشهد هذه الفترة انفعالات كثيرة، ومخاوف وهواجس، وخشية الوقوع في الوحدة أحياناً.للعازب, قد تتداخل الأسباب العاطفية بالأوضاع المالية، وربما تجد نفسك أمام استحقاقا لا بد منه .

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