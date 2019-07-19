تنتظرك أحداث مميزة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد وفعال يحمل مثلثين فلكيين الاول مائي والثاني ناري بالاضافة الى وجود الشمس في بيت المال فتنهي مرحلة وتبدأ مرحلة جديدة تلاحق الامور بدقة انت انسان قدير نشيط ومنظم محبوب وودود ترتاح الناس للحديث معك لكن سوف تكون بداية الاسبوع صاخبة ودقيقة تفرض عليك نمطاً معيّناً تحت تأثير القمر من برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا بين الشمس من السرطان يومي السبت والاحد ويشير الى تغييرات مباغتة واحداث غير منتظرة. حاذر من التسرّع والمغامرات الغير المدروسة تتحسن التاثيرات الفلكية وتكون مدعوما من القمر في الحمل يوم الاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من السرطان يعطيك نوع من انفتاح كلي على المحيط وفرصة ومجال كي تثبت حقك افكارك وحججك القوية والمهمة جدا تنتقل بعدها الشمس يوم الثلاثاء الى الاسد لتشكل مثلثا فلكيا ناريا تتحسن الظروف ويعطيك طلة ساحرة جدا جدا يوم فعال يعطيك القدرة على التواصل الاجتماعي القوي والممتاز تلعب دور الوساطة بين عدة جهات تبرع في مجال المبيعات والتجارة لكن انتبه من معاكسة القمر من الثور الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس في الاسد بين الاربعاء والجمعة فتدخل في مرحلة الانتظار والفراغ فترة مراوحة المكان بطيئة ومخيبة للامال فترة غير مناسبة ومتطلبة تتداخل الامور ببعضها وتتأخر وتكثر المسؤوليات لذلك لا تضع نفسك في امور صعبة ومعقدة ولا تراهن على الحظ فقط اهتم بالامور الخاصة والروتينية.

عاطفياً: يحمل لك كوكب الحب أوضاعاً عاطفية مميزة أو لقاء حاراً ومهماً يجعل قلبك يخفق بسرعة أكبر. تمارس سحرك وتأسر الجميع، تعبّر عن نفسك بطلاقة فتحصد الإعجاب وربما تصغي إلى بوح بعاطفة شديدة أو تعرف لقاءً أو ترى الحياة من زاوية لمعاناً وإشراقاً.

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