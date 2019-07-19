"طب الإسكندرية" تحذر من حبوب زيت الخروع والملوك للتخسيس: تؤدي للإجهاض والوفاة

حذر مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، اليوم، من الاستخدام الخاطئ وتناول حبوب التخسيس وعلاج الإمساك، وحبوب زيت الخروع، وحبوب زيت حب الملوك، عن طريق الفم، حيث من الممكن أن يؤدي إلى التسمم ومن ثم الوفاة.

وقالت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم، إن زيت الخروع غير آمن عند تناوله عن طريق الفم بجرعات كبيرة على المدى البعيد، حيث أنه قد يسبب في فقد السوائل ونسبة البوتاسيوم الضرورية من الجسم عند استخدامه لأكثر من أسبوع، أو تناول ما يزيد عن 15: 60 مل، يوميا.

وتابعت "غانم"، اليوم، في بيان صادر عن المركز، أن البذرة غير آمنة للمضغ عن طريف الفم، حيث أن الغلاف الخارجي لقشرة بذرة الخروع يحتوي على سم قاتل، مشيرة إلى أن الجرعة السامة هي مضغ 1: 6 بذورة كاملة، التي من الممكن أن تقتل شخص بالغ. وأكدت أن بذرة الخروع يمكن أن تسبب صدمة وتدمر خلايا الدم، وتؤدي إلى اضطرابات شديدة في السوائل والكيماويات، وتلف الكلى والكبد والبنكرياس.

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وعن بذور حب الملوك، أوضحت أنها غير آمنة أيضًا عندما يجرى تناولها عن طريق الفم، أو حتى توضع على الجلد؛ فيمكن أن تسبب قطرة واحدة من زيت بذور حب الملوك آثار جانبية، حيث أن 20 قطرة يمكن أن تسبب الوفاة.

وتابعت، المشرف على مركز السموم، أن أعراض تناول بذور حب الملوك عن طريق الفم، تتمثل في الشعور بحرقة في الفم، والدوخة، والتقيؤ، والذهول، وحركة الأمعاء المؤلمة، والإجهاض عند السيدات الحوامل، والانهيار.

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