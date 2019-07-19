نانسي عجرم تختار الشورت وهذه أجرأ إطلالاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - نانسي عجرم من النجمات العربيات الأكثر أناقة، ولطالما تميزت بأسلوبها الأنثوي الناعم والتنسيقات الأنيقة التي تعتمدها، ولهذا فهي تعتبر مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء من مختلف الأعمار. وبالرغم من أسلوبها الناعم، فهي تعتمد أحياناً التنسيقات الجريئة ذات الطابع العصري والمتمرد، ومؤخراً اختارت لوك جريئًا لحفلها الذي أقامته في قبرص، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز إطلالات نانسي عجرم الجريئة التي اعتمدتها في مختلف المناسبات الرسمية وعلى المسرح، شاهديها وأخبرينا رأيك، هل تفضلين نانسي في الإطلالات الناعمة، أم في الإطلالات الجريئة العصرية؟



نانسي عجرم في جمبسوت شورت من ايلي صعب

نانسي عجرم في جمبسوت شورت من ايلي صعب



تعتمد نانسي عجرم إطلالاتها حسب المناسبة، ومؤخراً وفي حفل لها في قبرص، شاهدناها في لوك صيفي جريء اختارت فيه جمبسوت شورت براقا من “ايلي صعب” Elie Saabبقصة مستوحاة من السبعينات من الترتر باللونين الذهبي والفضي، أكمامه طويلة ومزين بالربطات عند منطقة الصدر، وقد نسقت معه صندل كعب عالٍ باللون الفضي.



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فستان أبيض مميز من رامي العلي اختارته نانسي عجرم

فستان أبيض بتصميم لافت اختارته نانسي عجرم





لإحدى الحفلات، اختارت نانسي عجرم فستان سهرة مميزا باللون الأبيض السكري من رامي العلي Rami Al Ali تصميمه جريء مستوحى من فساتين الملكات الأغريقيات من دون أكمام، وياقته مفتوحة على شكل حرف V تنورته بليسيه منسدلة. وقد زينت الفستان بمجوهرات ماسية فاخرة، أضافت لمسات مميزة على الإطلالة بشكل عام.





نانسي عجرم في فستان براق على المسرح

اطلالة جريئة اعتمدتها نانسي عجرم في فستان براق من جورج حبيقة



على المسرح وفي الحفلات، تختار نانسي عجرم أجمل الإطلالات ومنها هذا اللوك المميز الذي اختارت فيه فستان سهرة براقا باللون الفضي من جورج حبيقة GeorgesHobeika مكشوف الأكتاف وياقته مفتوحة وله شق طويل على الساق. وقد نسقت مع صندل كعب عالٍ باللون الفضي ومجوهرات ماسية ناعمة.



نانسي عجرم تختار إطلالات جريئة في مختلف المناسبات مؤخراً، شاهدي الصور وأخبرينا رأيك بها.