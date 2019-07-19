أزياء باللون الزهري للشعر الداكن على طريقة درة زروق

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - هنالك العديد من القواعد الخاصة بالموضة والأناقة والتي تغفل عنها كثيرات من النساء، وهذه القواعد تُعتبر جوهرية لضمان اطلالات مميزة ولافتة، ومنها مثلًا أنّ لكل بشرة لون ملابس معيّنًا يناسبها، وأيضًا ينطبق الأمر على الشعر، فما يناسب البشرة السمراء مثلًا لا يناسب البشرة البيضاء، والدرجات المثالية للشعر الداكن غير الدرجات المثالية للشعر الداكن، ولهذا فقد اخترنا اليوم مجموعة أزياء باللون الزهري مثالية للشعر الداكن على طريقة درة زروق، التي تُعتبر واحدة من أجمل نجمات الوطن العربي وأكثرهنّ أناقة، وإليكِ بعض الأمثلة.
درة زروق تختار بدلة رسمية باللون الزهري
البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، وقد شاهدنا منها العديد من الدرجات اللونية المميزة، ومنها الزهري الفاتح الذي اعتُبر من الأجمل، وقد اختارته درة زروق على بدلة رسمية بتصميم شبابي أنيق، مؤلفة من جاكيت بليزر وبنطلون بقصة أرجل ضيقة، وقد نسقتها مع قميص باللون الأبيض بتصميم كلاسيكي، وصندل بكعب عالٍ أسود.
تنسيق خريفي ناعم في تنورة باللون الزهري اعتمدته درة
لأحد المشاوير الصباحية شاهدنا درة زروق في تنسيق خريفي مميز ذي طابع فرنسي أنيق، اختارت فيه تنورة ماكسي بليسيه باللون الزهري، نسقت معها توب باللون الأبيض وترانشكوت باللون البيج، وقبعة مميزة، وحذاء كاحل بكعب عالٍ باللون الأسود.
درة زروق في فستان سهرة باللون الزهري
في مهرجان كان العام الماضي وهذا العام، شاهدنا درة زروق في أجمل الاطلالات، ولا سيّما فساتين السهرة، ومنها هذه الاطلالة التي تألقت بها مؤخرًا، واختارت فيها فستانًا بتصميم فاخر من “علي يونس” Ali Younes بقصة مستوحات من فساتين الأميرات، من دون أكمام ومزين بعقدة أمامية كبيرة، وقد نسقت معه عقدًا ماسيًّا مميزًا، وأقراطًا وسوارًا ناعمًا.
درة زروق تختار اطلالات باللون الزهري مثالية مع شعرها الداكن، شاهدي الصور واستوحي منها بعض الأفكار.
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