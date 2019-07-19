رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 07:38 مساءً - استطاعت الرسومات والنقشات المتنوّعة أن تسيطر على صيحات موضة هذا الصيف حيث أنها لم تغب عن أي عرض تقريباً. وقد كان للأزياء المستوحاة من عالم الطبيعة سواء بقصّاتها أو طبعاتها، نصيب وافر ضمن هذه الصيحات. اختاري أزياءك برسومات تعكس جمال الطبيعة الخلابة ومكنوناتها الغنيّة وانعمي بشعور بالانتعاش والحيوي.

الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف

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إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: STELLA JEAN, VANESSA ARIZAGA, ALANUI, MANOLO BLAHNIK, JACQUEMUS, MIMI LIBERTE, MERCEDES SALAZAR, MARY KATRANTZOU, OFF-WHITE, FRANCESCO RUSSO, ULLA JOHNSON, JOHANNA ORTIZ, CHRISTOPHER KANE, MANOLO BLAHNIK, MARY KATRANTZOU.

أزياء منقشة



فستان من Stella Jean. السعر 2323$

عقد من Vanessa Arizaga. السعر 523$

سترة من Alanui. السعر 1740$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 1100$



أزياء منقشة



فستان من Stella Jean. السعر 1143$

أقراط من Jacquemus. السعر 823$



أزياء منقشة



توب مزيّنة بالكشكش. السعر 577$

تنورة مزيّنة بالكشكش. السعر 717$

كلاهما من Mimi Liberte

أقراط من Jacquemus. السعر 300$

حقيبة من Mercedes Salazar. السعر 533$



أزياء منقشة

فستان من Mary Katrantzou. السعر 2637$

حقيبة من Off-White. السعر 1330$

أقراط من Jacquemus. السعر 823$

حذاء من Francesco Russo. السعر 1180$

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الكشاكش لإطلالة مدلّلة

أزياء منقشة

توب مزيّنة بالكروشيه. السعر 533$

تنورة مزيّنة بالكروشيه. السعر 807$

كلاهما من Ulla Johnson

سوار من Vanessa Arizaga. السعر 190$



أزياء منقشة

فستان من Johanna Ortiz. السعر 1637$

حقيبة من Mercedes Salazar. السعر 587$

نظارات شمسية من Christopher Kane. السعر 597$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 1100$



أزياء منقشة



فستان من Mary Katrantzou. السعر 2637$

حذاء من Manolo Blahnik. السعر 1397$

أقراط من Jacquemus. السعر 300$

سوار من Vanessa Arizaga. السعر 190$

أفكار لإطلالة مميّزة على الشاطئ