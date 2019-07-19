بالفيديو.. ريهام سعيد توجه رسالة لزوجها: "متشكرة على وقفتك دايما في ضهري"

على نغمات أغنية رومانسية لمحمد منير، وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة إلى زوجها الحالي رجل الأعمال طارق صبري، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، عقب أسابيع من إعلان إصابتها بمرض خطير في "الأنف".

ونشرت "ريهام"، مقطع فيديو يجمع العديد من الصور لهما معا في فعاليات مختلفة، على نغمات أغنية "لما النسيم" لـ"كينج"، مكتفية بكتابة تعليق رومانسي متقضب: "متشكرة على وقفتك دايما في ضهري".

وخلال الساعات الماضية، لاقى المنشور تفاعل واسع بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذي تجاوز الـ100 ألف مشاهدة، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "ربي يشفيكي ويخليكم لبعض يا قلبي أنتي ليكي وحشة.. متابعتك من المغرب"، و"كفاية بقي هتتحسدوا.. يا رب ميفرقكوش أبدا" و"ربنا يسعدك ويجعلو ديما سندك وضهرك ".

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وحرصت العديد من الفنانات على تدوين تعليقات على المنشور، من بينهم مي كساب، التي قالت: "ربنا يتم شفائك على خير ويخليكم لبعض"، وبدرية طلبة التي علقت: "ربنا يخليكم لبعض".

التسجيل الصوتي لـ"ريهام سعيد"

وفي 12 يوليو الجاري، نشرت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا تشرح خلاله آخر تطورات حالتها الصحية، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، نافية خلال التسجيل، إصابتها بمرض جلدي، قائلة: "أنا معنديش مرض جلدي، ووشي مبيقعش"، معربة عن استغرابها بسبب اهتمام البعض بالتفاصيل الطبية لحالتها الصحية، لافتة أن ذلك سببه اتهام البعض لها بادعاء المرض.

وأوضحت أن المشاكل التي أصابتها خلال الـ4 سنوات الماضية تسببت في التأثير على جهاز المناعة الخاص بها، مشيرة إلى أنها أصيبت بميكروب في منطقة بجوار الأنف، "الحتت دي بتسمى بمثلث الموت، ولما الميكروب ده بيصيب الغضاريف صعب قوي يتعالج بأدوية، لأن المكان ده مبيوصلوش دم".

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وكشفت ريهام عن إجراءها جراحة كبيرة في أنفها: "اضطريت أعمل عملية جامدة جدًا وشيلت مناخيري كلها بالغضاريف بالعضم بكل حاجة، وكان مفروض اني أفضل مناخيري فاضية تمامًا وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان".

وتابعت: "ما زالت حياتي مهددة ومنعرفش الميكروب إذا كان راح أو لا، ومن خطورته أنه ممكن يوصل للمخ، ومش معنى أني انزل اني أبقى خفيت لأنه مش مرض بتاع قعدة"، مؤكدة أنها مريضة منذ شهرين، وأنها نزلت التصوير رغم مرضها، "قاوحت وآخر حلقة كنت طالعة من غير ميكياج لأن الدكتور كان مانعني من الظهور بمكياج"، مشيرة إلى أن سبب نزولها كان الاحتفال بمصر في كأس الأمم الأفريقية، وأن نزولها كان خطرا على حياتها وفقا لطبيبها.

وناشدت جمهورها بالتبرع لإنقاذ الأطفال المفترض سفرهم لتلقي العلاج في الخارج، مؤكدة أنها لن ترجع إلى الشاشة في الوقت الحالي".

إعلان الإصابة بالمرض

يشار إلى أن الإعلامية ريهام سعيد تعرضت لوعكة صحية حسبما أكدت شقيقتها، مؤخرا، وكانت "ريهام" كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام منشورا ذكرت فيه: "حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا"، ودعا لها محبوها ومتابعوها بالشفاء.

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