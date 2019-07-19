شريهان تنعي رحيل زوجة الراحل إبراهيم سعدة وتدعو لابنتهما بالصبر

نعت الفنانة شريهان، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، التي لقت مصرعها بالأمس، أثناء سباحتها في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

ونشرت شريهان مجموعة من الصور تجمع بين الراحلة وزوجها الراحل إبراهيم سعدة، وابنتهما "نيفين"، معلقة عليها: "ربي امسح على قلب غاليتي وحبيبتي وصديقتي مسحًا يزيل وجع الفراق، اللهم صبر قلبها، وكن معها وقوي صبرها وهون عليها مصيبتها وارحم فقيدتها".

Advertisements

واستكملت شريهان نعيها بالدعاء بالصبر لابنتهما "نيفين": "صبر الله قلبك يا نيفين في وفاة والدتك السيدة الجميلة الرائعة والفاضلة "نادين" والمغفور لها بإذن الله تعالى هي ووالدك الغالي والكاتب الراحل الأستاذ إبراهيم سعدة".

وكانت زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، توفت غرقًا، بالأمس، أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

​