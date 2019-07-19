أفضل عطر نسائي جذاب لصيف 2019

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - عند بحثكِ عن أفضل عطر تختارينه لصيف 2019، عليكِ أن تجدي في رائحته، النقاط المتناغمة والمنعشة التي ستحيطكِ بباقة عبقة ومتجانسة، ترافق بشرتكِ لساعات طويلة من دون زوال.
عطور صيف 2019 من ماركات عالمية
في ما يلي قائمة بأفضل عطور نسائية جذابة لصيف 2019 تزيد اطلالتكِ حسًّا مرهفًا ومنعشًا يفيض بالرومانسية والأنوثة والجمال:
- GUCCI BLOOM GOCCE DI FIORI EAU DE TOILETTE غني بالورود المنعشة والفواحة
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- BULGARI OMNIA PINK SAPPHIRE بالفانيلا والمسك لأمسياتكِ الراقية
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- CAROLINA HERRERA X KARLIE KLOSS GOOD GIRL DOT DRAMA EAU DE PARFUM بالتونكا والقهوة (LIMITED EDITION) والكاكاو الشهية
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- CHANTECAILLE FRANGIPANE PARFUMS POURFEMMEبالفانيلا والمسك والصندل والعنبر
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- CREED LOVE IN WHITEبالنيرولي والبرجموت والمسك والصندل
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- VIKTOR & ROLFFLOWERBOMBMIDNIGHTFالمسك والفانيلا لعبقٍ راقٍ ومثالي للسهرات الصيفية
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- GUCCI MOONLIGHT SERENADE باللافندر والريحان وفول التونكا
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- GUERLAIN AQUA ALLEGORIA FRAGRANCE COLLECTION بالليمون والبرتقال والتوت الأسود والريحان
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- DIOR J'ADORE EAU DE PARFUM ROLLERBALL بالإيلانغ إيلانغ والياسمين والورد الدمشقي
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- LANCÔME FIGUES&AGRUMES EAU DEPARFUMبالمسك الأبيض والياسمين والتونكا
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- MIUMIU TWIST EAU DE PARFUM بالفواكه والزهور المنعشة
- RALPH LAUREN WOMAN INTENSE EAU DE PARFUM بالنيرولي والياسمين والفانيلا السوداء
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- SERGE LUTENSL'EAU DE PAILLE EAU DEPARFUM بعبق الفيتيفر المنعش
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- TOM FORD NEROLI PORTOFINO EAU DE PARFUM بالحمضيات والورود المنعشة
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- VERSACE BRIGHT CRYSTAL EAU DETOILETTEبالمغنوليا والمسك
طرق لتثبيت ودوام العطر على بشرتكِ أطول فترة ممكنة
لكل من تعاني مشكلة زوال العطر بعد ساعات قليلة من رشّه، إليكِ بعض الحِيل التي تضمن لكِ ثبات الرائحة على البشرة طوال النهار:
تطبيق العطر على مناطق النبض
ينصح خبراء العطور بأهمية تطبيق العطر على مناطق النبض التي تولّد حرارة، ما يؤجج نفحات العطر، ويعزز من دوامها طوال اليوم. ونقاط النبض هي:خلف الأذنين، وبين الثديين، وخلف الركبتين، وعلى جانبي الرقبة وحتى الكوعين.
ترطيب البشرة قبل تطبيق الكريم
أهمية ترطيب البشرة قبل توزيع الكريم، يساعد على حبس نفحات العطر تحت طبقة الجلد، ما يعزز من ثباتها ودوام العطر لساعات طويلة.
عدم فرك العطر على بشرتِك
امتنعي عن عادة فرك العطر بعد تطبيقه، وهي عادة خاطئة تفكّك نقاط العطر وتبخّرها، فتسبب عدم ثبات العطر طوال اليوم.
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