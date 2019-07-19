نصائح ووصفات طبيعية لـ ترطيب البشرة الجافة في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 يوليو 2019 04:36 مساءً - تكثر الحاجة في فصل الصيف لـ ترطيب البشرة الجافة، وتبحث النساء عن وصفات طبيعية وخلطات منزلية يمكن ان تؤمن لهنّ مطلبهنّ وهو ترطيب البشرة الجافة بعيداً عن المستحضرات التجميلية المكلفة والمنتجات الكيميائية المركبة والتي مهما كانت نتيجتها سريعة وكبيرة يبقى الخوف من تداعيات استخدامها أكبر بكثير.

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هذهِ بعضُ الوصفاتِ الطَّبيعيّة التّي تعملُ على ترطيب البشرة الجافة وإعادة النّضارةِ لها، نذكر منها ما يأتي:



الأفوكادو والبيض

قناع الأفوكادو والبيض



لترطيبِ وتنعيمِ البشرة لاحتوائها على البروتينات المُرطّبة للبشرة



المُكوِّنات:

ثمرةُ أفوكادو

بيضة

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.



الطّريقة:

تُخلطُ المُكوِّنات جيّداً للحصولِ على عجينةٍ كريميّةٍ، وتُدهنُ على الوجهِ وتُتركُ لمدّةِ 25 دقيقة، ثمَّ يُغسلُ الوجهُ بالماءِ السَّاخن.

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الحليب وزيت اللّوز

قناع الحليب وزيت اللّوز



يتمُّ تطبيق هذه الوصفة من خلال هذه المُكوِّنات والطّريقة الآتية:



المُكوِّنات:



ملعقة كبيرة حليب سريع الذّوبان

1/2 ملعقة من زيت اللّوز

1/2 ملعقة لوزٍ مطحون

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الطّريقة:



تُخلطُ المُكوِّنات جيّداً للحصولِ على عجينة. تُنظَّف البشرةُ جيّداً وتُدهنُ الوصفةُ على الوجهِ والرَّقبةِ باستخدام فرشاةٍ ناعمةٍ وتُتركُ لمدّةِ 15 دقيقة.

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قناع اللبن والدقيق

قناع اللبن والخميرة

اللبن من أكثر المرطبات التي تغذي البشرة من الداخل والخارج، فهو يعمل على نضارة بشرتك وتألقها بفعالية شديدة



المكونات:

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الحليب.

ملعقة من عصير الليمون.



الطريقة:

اخلطي المكونات سوياً، ثم ضعي الخليط على بشرتك، اتركيه لمدة ثلث ساعة أو حتى يجف على بشرت، اغسلي وجهك بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة نضرة ومشرقة في الحال. يمكنك استخدام هذا الماسك على الأماكن الغامقة في جسمك لتفتيحها.



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نصائح لـ ترطيب البشرة الجافة في فصل الصيف:

ترطيب البشرة الجافة



- اختيار صابون خاص: اختاري الصابون الغني بالمواد المرطبة والزيون الطبيعية والتي تحافظ على ليونة ونعومة الجلد.

- عدم المبالغة في غسل الوجه: تجنبي المبالغة في غسل الوجه خلال اليوم

- عدم استخدام المياه الساخنة: ابتعدي كليا عن استخدام المياه الساخنة لانها تسبب الجفاف لبشرتك.

- غسل الوجه قبل النوم: احرصي جيداً على التنظيف الجيد للوجه قبيل النوم.

- شرب المياه : احرصي على شرب 8 اكواب من المياه موزعة خلال ساعات اليوم

- كريم وقاية من الشمس: طبقي كريم الواقي من الشمس على البشرة لحمايتها من أشعة الشمس بشكل يومي

- تقشير البشرة: تحتاج بشرتك الجافة الى التقشير اسبوعيا لازالة الجلد الميت عنها وتنظيف مساماتها بعمق.

- ترطيب الشفاه: نعومة الشفايف جزء لا يتجزأ من نعومة الوجه لذا استخدمي كريمات الترطيب الخاصة بها او استبدلي ذلك بوصفات طبيعية مثل زبدة الكاكاو لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين هـ ‏.‏

- تناول الفواكه والخضار: ركزي على تناول الفواكه الموسمية الغنية بالفيتامين "سي" حيث تعمل هذه الفاكهة على حبس الرطوبة في البشرة.

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ويبقى الأهم هو تطبيق ماسكات ترطيب البشرة السابق ذكرها، طبقي خلال الاسبوع الماسكات الطبيعية المرطبة للبشرة واتركي الماسك لمدة 15 دقيقة ثم ازيليه بالماء والصابون. تعمل هذه الوصفات على ترطيب البشرة بعمق وعلاج جفافها.