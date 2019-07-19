أعراض الاستجماتزم

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الاستجماتيزم يحدث عادة في العين غير الدائرية تماما وهو نوع من أنواع عيوب الإبصار كقصر النظر أو طول النظر، يصيب الاستجماتزم أنحاء القرنية بالعين، ما يسبب خللا في الرؤية عن قرب وعن بعد، ويمكن علاجه بالعدسات اللاصقة، النظارات الطبية، أو الجراحة، مثل الليزك.
ويقدم لك موقع "هُن"، أعراض الإصابة بالاستجماتزم وفقا لما ذكره موقع mayo clinic الطبي الأمريكي.
تشويش في الرؤية
حيث تلك الأشياء غير واضحة، ومغيمة، وعلى المريض التركيز في ملامح الأشخاص لرؤيتها بشكل أوضح.
الإجهاد
يشعر المصاب بالاستجماتيزم، بإجهاد شديد في العين، مصحوب بعدم الراحة.
الصداع
من الأعراض الشائعة جدا للاستجماتيزم، حيث يشعر المريض بصداع في منطقة جانب العينين، وبينهما، بسبب التركيز المستمر في الرؤية.
صعوبة الرؤية ليلا
يشعر المريض بأن ظلام الليل يضيف عبئا للرؤية، وتتطلب مزيد من التركيز.
تضييق العين
يقوم المريض بهذا الفعل، كي يستطيع الرؤية بشكل أوضح، ولكن هذا يسبب إجهاد للعينين.
في حالة كانت تلك الاعراض تؤثر على حياة المريض، ويشعر بها بشكل كبير، حيث تتفاوت من مريض لآخر، عليه إذا مراجعة الطبيب.
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