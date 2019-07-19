لا يفضل البعض تناول الكوسة بمفردها، ولتحضير الكوسة بطريقة مميزة نقدم لكِ طريقة عمل شيبسي الكوسة على طريقة نورا السادات، مقدمة برنامج "عمايا ايديا"، على cbc سفرة. المقادير كوسة شرائح. بقسماط. بارميزان مبشورة. ملح. فلفل أسود. زيت. زبادي للتقديم. ثوم مفروم للتقديم. طريقة التحضير تتبل الكوسة بملح وفلفل وزيت. Advertisements يخلط البقسماط مع الجبنة البارميزان وتتبل بها. ترص على صينية بها ورق زبدة وتدخل فرن ساخن حتى تنضج تقدم باردة ​

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