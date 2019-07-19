أعراض الانزلاق الغضروفي

لا يشترط الإصابة بالانزلاق الغضروفي نتيجة التعرض لإصابة، بل من الممكن أن يحدث الانزلاق مع التقدم في العمر، أو ارتداء الكعب العالي من قبل النساء، أو التغذية السيئة، ومن أعراض الانزلاق الغضروفى كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الشعور بالألم

تعتبر من أكثر الأعراض الشائعة التي تنذر بإحتمالية الاصابة بالانزلاق الغضروفي هو الشعور بالألم، ويزداد مع مرور الوقت، وغالباً ما يشعر المصاب بالألم في منطقة الغضروف المنزلق تحديداً.

وخز وتنميل

الشعور بالوخز والتنميل في اليدين أو القدمين أو الرأس من الأعراض الشائعة للاصابة بالانزلاق الغضروفى.

ضعف عام في العضلات

قد يتسبب الانزلاق الغضروفي بخلل في نقل الإشارات العصبية الضرورية إلى العضلات، الأمر الذي قد يسبب ضعفاً عاماً في عضلات الأطراف وبطء في بعض ردود الأفعال فيها.

صعوبات عند محاولة الوقوف أو الجلوس

أن الوقوف أو الجلوس قد يتسبب في جعل الغضروف المنزلق يضغط بعد أكثر على الأعصاب في المنطقة المحيطة.

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ألم حاد ومفاجئ عند القيام بحركات معينة

في بدايات الحالة، قد يشعر المريض بألم حاد ومفاجئ يباغته حال قيامه بحركات معينة، وذلك لأن الغضروف المنزلق يضغط بشكل بسيط على الأعصاب المحيطة عند الانحناء أو عند تحريك الجسم بطريقة معينة.

برودة جانب واحد من الجسم

أحياناً قد يتسبب ضغط الغضروف على أعصاب معينة محيطة بتطور شعور بطيء في الجسم، من الممكن وصفة بحرقة أو برودة تطال أحد جانبي الجسم فقط دون الاخر.

ألم في الظهر عند العطس

قد تتسبب أمور مثل العطس أو السعال لدى المصاب بالضغط على منطقة البطن لديه، الأمر الذى قد يمتد للظهر.

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