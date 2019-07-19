الامارات | أفراح النقبي والظاهري

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام حميد عبيد النقبي حفل استقبال بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة عبدالله سالم الظاهري، وذلك في قاعة الأفراح بزاخر في مدينة العين. حضر الحفل مسؤول منطقة الفحلين في رأس الخيمة، حسن عبيد النقبي، وعدد من المسؤولين أعيان البلاد وأهالي العروسين. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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