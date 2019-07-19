الامارات | «دبي عاصمة للإعلام العربي».. تتويج لمسيرة حافلة

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي عاصمة للإعلام العربي».. تتويج لمسيرة حافلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد كتاب وإعلاميون عرب أن اختيار دبي عاصمة للإعلام العربي 2020، تعبير عن الريادة والطموح والتقدم لمدينة دبي في عالم الإعلام، لافتين إلى أنه اختيار مستحق، لما تتمتع به دبي من مزايا فريدة. وأشار الإعلاميون العرب إلى أن التقدير العربي، المتجسد في القرار الصادر عن مجلس وزراء الإعلام العرب، اعتراف علني بتمكن دبي - خلال سنوات - من إحداث نقلة نوعية في مجال الإعلام. وتتويج لمسيرة حافلة خاضتها المدينة على مدار نحو عقدين من الزمان، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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