وفاة زوجة الكاتب الراحل إبراهيم سعدة غرقا في الساحل الشمالي

توفيت، منذ قليل، زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة الأخبار الأسبق، غرقًا أثناء السباحة على شاطئ إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.
ولقيت السيدة الراحلة "نادين" وهي سويسرية الأصل، وفي عقدها السابع، مصرعها أثناء سباحتها، بعد محاولة فاشلة من أحد البحارة لإنقاذها، ليتم إخراجها ونقلها إلى مستشفى الضبعة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل ذهابها للمستشفى، وهي الآن في طريقها إلى مستشفى الصفا بمصر.
ولم يجري تحديد موعد صلاة الجنازة أو مراسم الدفن، نظرا لتواجد ابنتها نيفين، في فرنسا حاليًا.
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