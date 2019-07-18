منها الإكسسوارات.. 6 عوامل تؤثر على بشرتك

يوجد الكثير من العوامل المختلفة التي تؤثر على مظهر بشرتنا وصحتها، وكطبيعة السيدات يحبون الاهتمام ببشرتهم وتتدليلها.

إليكم بعض الأشياء التي قد تؤثر على بشرتنا بالسلب أو بالإيجاب دون أن ندرك هذا، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم" نقلًا عن موقع "إنسايدر"، نرصد هذه العوامل، في التقرير التالي.

الإكسسوارات

توجد أنواع من الإكسسوارات التي ترتديها الفتيات، تحتوي على النيكل، والنيكل هو أحد أكثر الأنواع انتشارا المسببة للحساسية الناتجة عن اللمس، وقد تؤدي إلى إصابة بعض الأفراد بالتهاب الجلد التماسي، وهو نوع من الطفح الجلدي المزعج لكنه لا يعد خطيرا.

الحرارة

أشار ماثيو موليندا، أخصائي الأمراض الجلدية في أوهايو، إلى أن البعض يعانون من أمراض جلدية مثل الكلف، بسبب ارتفاع في درجات الحرارة ويؤدي ذلك إلى فرط التصبغ، وهو عبارة عن ظهور بقع داكنة على الجلد.

كما أن الجلد يتأثر بحرارة الشمس وأيضا الحرارة، التي تشعر بها أثناء طهو الطعام في المطبخ الساخن.

ولهذا يجب تجنب قضاء فترات طويلة في أماكن درجة الحرارة مرتفعة، وإذا كنت في الخارج فقم دائما بوضع واقٍ من الشمس للحماية من أشعة الشمس ما فوق البنفسجية.

ملابس الصوف الشتوية

قالت الدكتورة كاسي هايتس، طبيبة الأمراض الجلدية: "يمكن أن تؤدي ملابس الصوف إلى الحكة وتهيج الأكزيما لدى بعض الأفراد".

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وعلى الرغم من أن حساسية الصوف هذه ليست شائعة، إلا أن بعض الأفراد قد يعانون منها فهي تسبب طفحا جلديا وتهيج في العينين وسيلان في الأنف.

التعرق

بالطبع التمارين الرياضية مفيدة للجسم والعقل، ولكن عدم الاستحمام بعد التمرين ليس أمرا جيدا لبشرتك، بحسب ما قالته الدكتورة ماريسا غارشيك، طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك: "فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة، يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم غسل الجسم بشكل صحيح، فإن العرق يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لظهور حب الشباب.

الإجهاد

صرحت طبيبة الأمراض الجلدية في نيويورك، الدكتورة سوزان بارد، "أن التوتر يمكن يسبب تقلبات هرمونية كبيرة والذي قد تزيد من إنتاج الزيت على الوجه والذي يؤدي إلى ظهور حب الشباب وتهيج الجلد."

ضغط الهاتف على الخد

قالت الدكتورة غارشيك إننا نجيد غسل وجوهنا لكننا لا نهتم لتنظيف هواتفنا، والتي غالبا ما تكون على اتصال مباشر مع وجوهنا.

وتجمع الهواتف الجراثيم من حولها والتي يمكن عند استخدام الجهاز في الرد على الاتصال، وبالتالي ملامسة وجوهنا، أن تؤدي إلى انسداد المسام وتهيج الجلد وظهور حب الشباب.

وأوضحت غارشيك أن أفضل طريقة لتجنب ذلك، هو التقليل من الاستخدام المطول للهاتف، وتغيير جهة اللمس من حين لآخر، فضلا عن إمكانية استخدام السماعات لتجنب ضغط الجهاز على الوجه، وأيضا تنظيف وتطهير الهاتف بشكل دائم.

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