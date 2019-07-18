الأمم المتحدة: انخفاض معدل الإصابة بالإيدز 16%

ذكر التقرير الخاص بالبرنامج المشترك لمرض نقص المناعة، المعروف بالإيدز الصادر عن الأمم المتحدة، أن هناك انخفاض في معدل الإصابات بفيروس نقص المناعة، بعدما سجلت 1.7 مليون إصابة في عام 2018.

وأشارت الإحصائيات التي أجراها الخبراء، إلي أن نسبة الإصابة انخفضت 16% مقارنة بعام 2010، وأرجح بعضهم أن هذا كان نتيجة العمل بالبرامج التي جرى استخدامها في دول جنوب وشرق إفريقيا، وعلى سبيل المثال وصلت النسبة في انخفاض عدد المصابين بجنوب إفريقيا إلى 40%، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأشار التقرير الأممي القلق تجاه بلدان آسيا الوسطى وشرق أوربا، إلى ارتفاع نسبة الإصابات بها إلى 29%.

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كما أشار التقرير إلى ارتفاع النسبة في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 10%.

ووفقا لما ذكره التقرير بلغ عدد الأشخاص المصابة بمرض نقص المناعة في العالم 37.9 مليون شخص، من بينهم 1.7 مليون طفل، موضحًا أن نسبة من يعرفون بمرضهم 79% فقط، ولهذا السبب لا تزال نسبة الوفيات مرتفعة بين المصابين.

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