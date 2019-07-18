الامارات | أحمد الدوسري يحلّق بأول طلعة فردية في «الإمارات لتدريب الطيارين»

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الدوسري يحلّق بأول طلعة فردية في «الإمارات لتدريب الطيارين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين إنجازاً تاريخياً لها، وللطيار المتدرب أحمد الدوسري. ففي اللحظة التي جلس فيها على مقعد القيادة في طائرة «السيروس»، وربط الحزام وتأكد من سلامة جميع الأنظمة، تحرك بالطائرة على أرض المطار نحو المدرج، وأقلع في الأجواء الزرقاء الصافية، ليصبح أول طالب في الأكاديمية يطير بمفرده. ودشنت هذه الطلعة أول تحليق فردي في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، ومن المؤكد أنها ستُشكل ذكرى لا تُنسى للطيار الشاب الإماراتي المتدرب.

وقاد أحمد إحدى الطائرات الـ22 من طرازCirrus SR22 G6 التابعة للأكاديمية. وقال: «لا يمكنني وصف بهجتي بطلعتي الفردية الأولى، التي ستظل محفورة في ذاكرتي إلى الأبد. لقد تحوّل الحلم إلى حقيقة! تغلبت على أي توتر مبدئي لأنني كنت على دراية تامة بالطائرة، بفضل التدريب المكثف الذي تلقيناه في الأكاديمية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. كان الإعداد شاملاً وعملياً، وتركّز على إجراءات الطوارئ ومعايير السلامة العالية وفحص الأنظمة قبل الرحلة، لذلك شعرت بثقة مطلقة في التعامل مع الطائرة».

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ومنذ طلعة أحمد الدوسري، نفذ 17 طياراً متدرباً في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين أكثر من 270 طلعة فردية حتى الآن، ما يعزّز مكانة الأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ويستفيد المتدربون في أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين من أحدث تقنيات التدريب على الطيران.

وقدّم نائب رئيس أكاديمية الإمارات للتدريب، القبطان عبدالله الحمادي، التهنئة لأحمد الدوسري وزملائه وإلى المدربين. وقال: «تشكل أول طلعة فردية لحظة رائعة لكل المشاركين، وتبقى ذكرى لا تُنسى مدى الحياة».