"السفيرة عزيزة" يقدم نصائح للسيدات في حالة انسداد حوض المطبخ أو الحمام

استضاف برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين ورضوى حسن على شاشة "dmc"، "سباك" لتقديم نصائح للسيدات في حالة انسداد حوض المطبخ أو الحمام. Advertisements يذكر أن "السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشؤون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين. ​

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