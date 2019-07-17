"لايك" عمرو وردة لابنة أحمد زاهر يثير عاصفة من السخرية.. "اتهد شوية البنت لسه صغيرة"

عاصفة من السخرية طالت لاعب المنتخب المصري عمرو وردة، عقب تسجيله إعجاب بصورتين جديدتين، نشرتهما الفنانة ليلى زاهر، ابنة الممثل أحمد زاهر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "ليلى" بملابس صيفية باللون الأزرق، مع تسريحة شعر انسيابية، خلال تواجدها في إحدى الشواطيء، وسط تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي معاها، حيث حظيت الصورة على ما يزيد على 30 ألف تسجيل إعجاب، من بينها إعجاب "وردة" والفنانة منة فضالي والممثلة إسراء عبدالفتاح، بالإضافة إلى شقيقتها ملك أحمد زاهر.

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وخلال الساعات الماضية، جرى تداول "سكرين شوت" يُظهر "لايك" اللاعب المصري على صورة نجلة أحمد زاهر، عبر موقعي "فيس بوك" و"إنستجرام"، وسط مئات التعليقات من بينها: "البنت لسه صغيرة.. اهدى على نفسك شوية"، و"حتى البنت اللي لسه طفلة بتكراش عليها"، و"ده كده أحمد زاهر هيزعل ويجيب ناس تزعل"، و"لا أهدى كده، دي لسه عيلة صغيرة"، و"يا عم أتهد بقى".

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التفاعل الواسع من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع إعجاب "وردة"، يأتي بعد الضجة الواسعة التي لاحقت اللاعب المصري عقب اتهامه بالتحرش، ما تسبب في استبعاده لفترة من المنتخب الوطني، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية المنعقدة في مصر.

ونشر عمرو وردة، مؤخرًا، مقطع فيديو مصور يعتذر فيه للجماهير المصرية ومجلس إدارة اتحاد كرة القدم المصري، وكذلك الجهاز الفني للمنتخب المصري، عن أفعاله، وطالب من الجميع، العفو عنه، لافتًا إلى أنه هناك العديد من الوقائع المثارة لم يرتبكها نهائيا.

وأصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارا بإعادة اللاعب عمرو وردة لمعسكر المنتخب، عقب استبعاده من بطولة أمم أفريقيا، وحرمانه من تمثيل مصر نهائيا، على خلفية اتهامات بالتحرش.

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