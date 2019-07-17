بعد حديثها عن قصة حبهما.. ملك ماليزيا السابق يطلق زوجته بـ"الثلاثة"

أفادت أنباء بأن ملك ماليزيا السابق محمد الخامس، طلّق زوجته أوكسانا فويفودينا ملكة جمال موسكو السابقة طلاقا قطعيا بـ"الثلاثة"، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.

وقبل أيام كانت عارضة الأزياء الروسية السابقة، أوكسانا فويفودينا، تتحدث عن قصة حبها التي جمعتها بملك ماليزيا السابق، محمد الخامس، التي انتهت بزواجهما في العام الماضي، وأيضًا نشرها لصورة طفلهما الذي وضعته قبل أيام، فوصفته بملك ماليزيا القادم.

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وذكرت مصادر مطلعة أن الوثائق الخاصة بالطلاق قدمت إلى محكمة في سنغافورة في 22 يونيو الماضي، وجرى الانتهاء من الإجراءات في الأول من الشهر الجاري.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بماليزيا وثيقة الطلاق، التي أكدت المصادر المطلعة صحتها، كما أنه لم يجري الكشف عن سبب الطلاق الذي أثار ضجة وفضول كبير، وأكدت المصادر أيضًا أن الطلاق كان قاطعيا وهو ما يعني "الطلاق بالثلاثة".

وذكرت الصحيفة الماليزية أن العائلة المالكة أبدت انزعاجها من التعليق الذي نشرته "فويفودينا"، عبر حسابها على "إنستجرام"، حينما وصفت مولودها بـ"ملك ماليزيا المستقبلي".

يذكر أن الملك السابق محمد الخامس احتفل بزفافه، في نوفمبر الماضي، داخل مجمع شهير لمثل هذه المناسبات في ضاحية راقية بالعاصمة موسكو.

وكان الملك محمد الخامس تنازل عن عرش بلاده غير الوراثي بشكل مفاجئ في يناير من العام الجاري، لكنه احتفظ بمنصبه سلطانًا وراثيًا لولاية كيلانتان.

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