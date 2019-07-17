كان الراهب الأب مارسيلو روسي البالغ من العمر 52 عاما، يلقي عظته أمام 50 ألف شخص، حين تطرق للحديث عن النساء خاصة السمينات منهن، ولم يكن قولا حسنا، بحسب رد فعل واحدة من الحضور التي بادرت بالصعود إلى المسرح في مشهد صدم البعض.
قال القس مارسيلو إنّ السمينات لا يدخلن الجنة، وهي الجملة التي أثارت حفيظة واحدة من الحضور، فصعدت المسرح راكدة باتجاه القس، ودفعته بقوة من الخلف عقابا له على قوله، ليسقط على الأرض مغشيا عليه.
الحادث الذي وقع في شرق البرازيل بحسب "روسيا اليوم"، لم يطلب القس بعد نهوضه من السقوط محاسبة المرأة، كما لم يقدم أي شكاوى ضدها.
وقال مارسيلو للصحفيين إنّ العناية الإلهية وحدها أنقذته، إذ لم تصل رأسه إلى الأرض، موضحا: "حدثت معجزة أسعر أنّي بخير، لا أشعر بألم في العمود الفقري. أنا بخير"، ورغم عدم تقديم شكوى ضدها إلا أنّه تم التحقيق مع السيدة الغاضبة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد سيدة تسقط قسا على الأرض بسبب عظته: "السمينات لا يدخلن الجنة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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