مجلس السكان الدولي: 2.5 مليون طفل جديد في مصر سنويا

قالت الدكتورة نهلة عبدالتواب ممثل مجلس السكان الدولي في مصر، إنّ مصر تشهد ارتفاعا كبيرا في الكثافة السكانية، إذ يولد 2.5 مليون طفل كل عام.

وأضافت عبدالتواب خلال لقاء مع برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، أنّ الزيادة سببها ارتفاع شريحة السيدات في سن الإنجاب، وهذه الشريحة تتزوج وتنجب، لذلك ستظل مصر في زيادة سكانية لعدة سنوات، وتابع: "الغريب أنّ عددا كبيرا من السيدات ما زالوا يتجنبون استخدام وسائل منع الحمل خوفا من الآثار الجانبية لها، لهذا يجب التغلب على المخاوف، بمراجعة الأطباء في الوحدات الصحية أو الأطباء المتخصصين".

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وأكدت ممثل مجلس السكان الدولي في مصر أنّ الفئات الأكثر فقرا في القرى والنجوى والمحافظات النائية، ما زالوا يسعون لإنجاب عدد كبير من الأطفال، في حين أنّ المتعلمين في المحافظات الكبرى يفضلون إنجاب 3 أطفال.

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