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اللوبيا من الأطباق المصرية المفضلة التي عادة يتم تناولها كطبق رئيسي علي السفرة، ونقدم لكِ اليوم طريقة عمل لوبيا باللحمة في خطوات سهلة وبسيطة.
المكونات
250 جرامًا من اللوبيا البلدي
500 جرام لحم كندوز صغير
2 بصلة متوسطة مقطعة
500 جرام عصير طماطم ملعقة صغيرة سكر مكعب مرقة دجاج
2 ملعقة سمن
ورقة لوري
رشة فلفل اسود
طريقة تحضير لوبيا باللحمة
نقوم بغسل اللوبيا جيدا ثم نسلقها في كمية مناسبة من الماء ونتخلص من باقي ماء السلق وتترج جانبا.
نقطع اللحم إلى قطع متساوية ونغسلها جيدا ثم ننقعها في ماء به القليل من الخل الأبيض ثم نشطفها بالماء ونسلقها في ماء به حبهان و ورق لوري وبصلة صغيرة وثمرة طماطم.
يحمر البصل في قليل من السمنة ثم نضيف اليه للحم ونتركه حتي تحمر البصلة.
نضيف عصير الطماطم والسكر وباقي التوابل ومرقة الدجاج ونتركها علي نار هادئة حتي تتسبك.
نضيف اللوبيا مع القليل من ماء سلق اللحم ونتركها حتي تمام النضج وتقدم ساخنة.
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