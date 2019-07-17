الامارات | 404 «أمنيات» محققة لأطفال مرضى في «عام التسامح»

شكرا لقرائتكم خبر عن 404 «أمنيات» محققة لأطفال مرضى في «عام التسامح» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت مؤسسة «تحقيق أمنية» إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، التي أسهمت في دعم أعمال المؤسسة، وساعدت في تنفيذ استراتيجيتها خلال «عام التسامح» 2019، فضلاً عن دورها المهم في تعزيز الوعي بأنشطة المؤسسة، وتسليط الضوء على برامجها الهادفة إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم.

وحرصت المؤسسة، التي تعدّ أول فرع عربي لمؤسسة «تحقيق أمنية العالمية»، على إبراز الإرث الطيب الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان رمزاً للتسامح الإنساني وتكريم الإنسان وتحقيق سعادته، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه.

وتمكنت المؤسسة من تحقيق 404 أمنيات للأطفال المصابين بأمراض خطيرة، خلال النصف الأول من 2019، منها 209 أمنيات داخل الدولة، و82 أمنية في المملكة الأردنية الهاشمية، و113 أمنية في اليمن الشقيق، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها خلال «عام التسامح»، التي تهدف إلى تكريم وإبراز الإرث الطيب الخالد للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتسعى المؤسسة، منذ نشأتها عام 2003، إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين يعانون ظروفاً صحية تهدد حياتهم، وذلك بالتعاون مع عدد كبير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي أسهمت في دعم أهداف المؤسسة النبيلة.

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ويختار الأطفال الذين يتقدمون بطلباتهم إلى المؤسسة بين فئات الأماني المتنوّعة، منها مقابلة شخصية شهيرة، أو الذهاب في رحلة لمكان يختارونه، أو الحصول على شيء يرغبون فيه، أو أن يكونوا ليوم واحد مثلما حلموا أطباء، أو عناصر شرطة، أو أميرات أو غيره.

وتعمل المؤسسة، التي تترأسها حرم سموّ الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السموّ رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، الرئيس الفخري لمؤسسة «تحقيق أمنية»، على تحقيق أمنيات مئات الأطفال ذوي الأمراض المستعصية، إلى جانب فتح شراكات تخدم رسالتها النبيلة، وتعزز مبادئ الإنسانية وحب العطاء، التي تنتشر لدى أفراد المجتمع من جميع الفئات والشرائح.

وأشادت الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، بالجهود الكبيرة للداعمين من أفراد وشركات ومؤسسات داخل الدولة، الذين كان لهم الأثر الكبير في دعم المؤسسة لتحقيق استراتيجيتها، والإسهام في إسعاد الأطفال بتحقيق أمنياتهم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، هاني الزبيدي، أن «المؤسسة حرصت، منذ مطلع العام الجاري، على إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات، مع توقيع بعض من اتفاقات الشراكة مع جهات حكومية وخاصة، لدعم أعمال المؤسسة ماليا ولوجستيا، ومساعدتها على تنفيذ استراتيجيتها خلال (عام التسامح)».