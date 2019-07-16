أجواء ملتهبة بين وائل كفوري و"أنجيلا".. تهديدات بالمحاكم ورسائل "من تحت لتحت"

"شد وجذب" عنوان علاقة الفنان وائل كفوري بأم ابنتيه أنجيلا بشارة خلال الفترة الحالية، فبعد إعلان وسائل الإعلام اللبناينة عن انفصالهما، أطلق البعض عنانه للخيال، بخصوص تصرفات "أنجيلا" بعد إعلان طلاقها، ليكتمل المشهد بنشر صور لـ"كفوري" وهو يستجم في حمام سباحة، ظنا منهم أنه رد منه على "أنجيلا"، وكان لسان حاله يقول: "لا أبالي".

وخلال السطور التالية، تفاصيل ما جرى بين وائل كفوري وأنجيلا خلال السطور التالية:

أسباب اللجوء للمحاكم

ذكرت مصادر لصحيفة "النهار" اللبنانية، عن لجوء الثنائي إلى المحاكم، لوجود خلاف بينهما حول حضانة الطفلتين، مع تأكيد المصادر على تفرغ "أنجيلا" للتفكير في طريقة عرض الحجج التي تدعم موقفها أمام القضاء.

وفي سياق متصل، أكدت وسائل إعلام لبنانية، أن الخلاف بين "كفوري" وطليقته، ليس له علاقة بالحضانة، حيث لجأ المطرب إلى القضاء، كـ"وسيلة تخويف" لأم بنتيه، حتى لا تتحدث في وسائل الإعلام عن تفاصيل الانفصال.

رسائل غير مباشرة

تشارك "أنجيلا" متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، منشورات حول حقوق المرأة المطلقة وأبنائها، حيث نشرت في مطلع الشهر الجاري: "هل تعتقد أن أطفال الآباء المطلقين يستحقون الحصول على حقوقهم كاملة؟ وهل على هؤلاء الأطفال أن يدفعوا ثمن القوانين الضعيفة في لبنان؟".

ومنذ أيام، نشرت عبر خاصية "أستوري": "عندما تفني الأم حياتها في تربية أولادها، مقدّمة لهم الحب والأمان وبناء مستقبلهم... كيف تحميهم من الفاسدين في نظامنا؟"، مضيفة: "إذا كان على الأم أن تمضي حياتها وطاقتها في خوض المعارك لحماية أولادها، فمن يحميها؟ أجيبوني.. لأولاد ليسوا سلاحاً يوظَّف في المعارك. ارموا أسلحتكم، كونوا طيبين وتحلّوا بالرحمة، فهؤلاء الملائكة شاهدون".

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ويتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع منشورات "أنجيلا"، بعشرات التعليقات، أبرزها: "واضح إن في مشاكل على الحضانة"، و"تستحقين الأفضل لأنك صغيرة وجميلة والله يحفظ لك بناتك"، "كل هذا زعل عشان تركك، هو حر مو بالقوة يجلس معاكي".

إعلان الطلاق

خلال برنامجها "ريما نجيم شو"، المذاع عبر أثير "صوت الغد"، أعلنت الإعلامية "ريما"، التي تعد من أصدقاء "كفوري" المقربين، انفصاله رسميا عن المطرب وائل كافوري، وقالت إن الدنيا قامت ولم تقعد بسؤالها إذا أرادت نوال الزغبي من وائل كفوري الارتباط به هل توافق أم لا وأجابت بأنها توافق، فنوال الزغبي غير مرتبطة.

وعقب ذلك مباشرة ذكرت الإعلامية: "أعلن رسميا، أن وائل كفوري هو رجل مطلق رسميا على الورق، وكفى هذه الحملة غير المبررة هو عنده عيلة، وزوجة سابقة علاقتهم منيحة، وبنتين زي القمر".

وأضافت إنها أعلنت الأمر بناء على رغبة وائل كفوري نفسه، متابعة: "هو حسمها وقالي احسميها على الهواء، اشكرك على ثقتك ومحبتك"، وأرفقت الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "صديقي الله يخلليلك عيلتك الحلوة، ويعطيك فرح وسعادة على قد ما بتستاهل رغم كلّ شي صار"، وأغلقت التعليقات.

وعقب دقائق معدودة من الإعلان عن الانفصال، نشر "وائل" صورة له وهو في حمام السباحة، يستجم قبل حفلته المقرر عقدها في دبي بالإمارات، وكتب عليها: "استمتع بوقت الصيف في دبي، قبلة لكل جمهوري أتمنى لكم صيفا سعيدا".

وبمجرد نشر الصورة على صفحته الشخصية عبر "إنستجرام"، بدأ المتابعون في كتابة تعليقات حول نبأ طلاقه، والتي جاء من بينها: "مبروك يا كبير على الطلاق أخدت القرار السليم وفضيت دماغك من وجع الراس وفضاوة دماغهم دور على بنت الأصول اللي تحمد ربنا على وجودك معاها".

وجاء إعلان الانفصال، عقب تداول العديد من الأنباء عن طلاق المطرب اللبناني من أم أبنائه، دون تعليق من أحدهما.

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