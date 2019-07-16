كانت تقف لتنشر الغسيل، في مسكنها بالطابق الثاني في إحدى قرى مركز الشهداء بالمنوفية، قبل أن يختل توازنها، بحسب زوجها، الذي نفى الشبهة الجنائية، وتسقط السيدة البالغة من العمر 31، عاما، وتدعى آية، مغشيا عليها.
حضرت الإسعاف وجرى نقلها إلى مستشفى الشهداء، إلا انها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، كما توفي الجنين داخل بطنها إثر إصابته بتوقف عضلة القلب.
مع تكرار تلك الحادثة، يقدم موقع "هن" بعض النصائح لتجنب السقوط أثناء نشر الغسيل، ومنها:
- استبدال منشر البلكونة بالمنشر الداخلي.
- دق منشر أعلى البلكونة بدلا من المنشر الخارجي.
- النشر في الأحبال الداخلية الملائمة لطولك بدلا من الشب للأحبال الخارجية.
- تجنب النشر عند الشعور بالدوار.
- انشري في النهار لأمانك، لتجنب ظلام الليل الدامس.
- عدم بالحديث مع الآخرين.
- تجنب الحديث بالهاتف المحمول أثناء النشر.
وبسؤال شقيق الضحية، أكد أنه في أثناء نشر شقيقته الملابس بشرفة الطابق الثاني اختل توازنها، وسقطت أرضا مما أدى إلى إصابتها التي أودت بحياتها، ولمطالعة القصة كاملة عبر الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة سيدة أثناء نشر الغسيل.. نصائح لتجنب السقوط من "البلكونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.