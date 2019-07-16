عبير صبري تبرر انفعالها على معجب: كتب تعليقا قليل الذوق على زوجي

أرجعت الفنانة عبير صبري سبب انفعالها على أحد متابعيها، عبر حسابها على تطبيق "انستجرام"، إلى "كتابته تعليق قليل الذوق عن زوجها المحامي أيمن البياع"، بحسب قولها.

وقالت عبير، لـ "الوطن"، إنها تتجاوز عن الرد أحيانا على تعليقات تتسم بقلة الذوق وتحوي ألفاظا نابية وما إلي ذلك، ولكنها ترفض وصول المسألة إلى شخصيات مقربين منها كزوجها، بحسب قولها، متابعة، "هما مش جزء من اللعبة دي، فميصحش حد يتجاوز، وعشان كدة أنا دخلت رديت عليه".

وأوضحت أنها تلجأ لخاصية "بلوك" أحيانا حال شعورها بالانزعاج من تعليق مسيء وما شابه.

وكانت عبير، قد نشرت صورة لها وعلقت عليها قائلة، "إذا منحك الله فرصة جديدة للحياة، فلا تكرر أخطاءك القديمة"، ليرد عليها أحد متابعيها قائلا، "والله إنتي اللي شاطرة، واستغليتي الفرصة كويس، وما عملتيش زي الباقيين اللي اتدلعوا واشتغلوا وما أخدوش واحد خليجي مرحرح زي جوزك المحروس وأكيد دي فرصة ميفهاش كلام"، حيث ردت عليه الفنانة بقولها، "يا أستاذ أنا زوجي مش خليجي مع إنه يشرفني طبعاً، لكن زوجي فلسطيني ويبدو إنك فاهم الجواز غلط علي إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللي بتطبقه علي نفسك".

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