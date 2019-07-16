طرق عمل تان أويل في البيت

استعدادات الساحل الشمالي، والسفر للصيف لأي مكان به بحر، تشمل بشكل أساسي شراء "تان أويل"، أو زيوت الاسمرار التي تساعد على إكساب البشرة لونا برونزيا، ولكن تلك المستحضرات أحيانا يتم شراؤها بأموال كثيرة، ولكن هناك 3 طرق مختلفة لتصنيع تان أويل، لمختلف أنواع البشرة في البيت يقدمها موقع "هن"، بحسب ما نشره موقع "تان فوج".

تان أويل استوائي

إذا كنت تبحثين عن تان أويل معطر جيدًا يمنحك لونًا أغمق بشكل طبيعي، فهذا هو الحال. علاوة على ذلك، من السهل جدًا صنع تان أويل في المنزل.

المكونات

زيت جوز الهند

زيت الجوز (عين الجمل)

زيت الأفوكادو

زيت السمسم

الزيوت العطرية(الفانيليا)

الطريقة

يوضع كوب من زيت جوز الهند ويسكب في وعاء نظيف، يضاف 8 ملاعق صغيرة من زيت الجوز وزيت الأفوكادو وزيت السمسم، يضاف بضع قطرات من زيوت جوز الهند والفانيليا الأساسية، تخلط المكونات، وتصب في وعاء زجاجي محكم الإغلاق.

تان أويل للجلد الجاف

يمكنك بالإضافة إلى صنع تان أويل، صنع كذلك زيت لعلاج جفاف البشرة، لن يحمي هذا الزيت بشرتك أثناء التان فقط، بل ويعزز التجربة ويزيل الجفاف أيضًا عند استخدامه بانتظام.

المكونات

زيت الأفوكادو

زيت الجوز

زيت بذرة القمح

زيت السمسم

زيت آذريون

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زيوت الباتشول العطرية.

الطريقة

تسكب 8 ملاعق كبيرة من زيت الأفوكادو وزيت الجوز وزيت جنين القمح وزيت السمسم في وعاء. يفضل وضعه في وعاء به غطاء محكم الإغلاق لأنه يساعد على المزج.

يوضع الغطاء، ويرج الخليط جيدا، وللحصول على أفضل النتائج يضاف زيت الباتشول الأساسي في النهاية للحصول على رائحة جيدة، ويحفظ في وعاء محكم الإغلاق.

تان أويل للبشرة العادية

البعض منا لديه جلود عادية تماما، تستجيب هذه الأنواع من الجلد بشكل مفاجئ لضوء الشمس الزائد والأشعة فوق البنفسجية.

لذا جرعة زائدة صغيرة يمكن أن تسبب احمرار شديد وحروق الشمس في كثير من الحالات، من المهم أن تظل هذه الأنواع تحت الحماية باستمرار، خاصة عند التان.

المكونات

زيت الزيتون

زيت الأفوكادو

زيت بذور التوت

زيت بذور الجزر

خشب الصندل العطري

الطريقة

صب كوب متوسط ​​من زيت الزيتون في وعاء. بعد ذلك، اسكب 8 ملاعق صغيرة من زيت الأفوكادو، أضف ملعقتين صغيرتين من زيت بذور التوت وزيت بذور الجزرة.

حركهم الخليط جيدا، وفي النهاية، أضف بضع قطرات من زيت خشب الصندل العطري، قم دائمًا بالتخزين في وعاء محكم الإغلاق للحفاظ على فعاليته.

يمكن استخدام هذا الزيت بانتظام عند الخروج للشاطئ، تتميز المكونات المستخدمة في هذا الزيت بتصنيف SPF أعلى والذي يحيد أشعة الشمس الضارة، كما أنه يكفي لإعطائك تان خفيف دون التسبب في أي مشاكل لبشرتك.

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