شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي في العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت عائلة سالم عبيد الغانمي الكعبي، وعائلة الشريجي سعيد الغانمي الكعبي، وعائلة علي مصبح الغانمي الكعبي، وعائلة سالم علي الغانمي الكعبي، بزفاف أنجالهم، محمد سالم الغانم الكعبي إلى كريمة علي مبارك بن بريك الكعبي، وحميد الشريجي الغانمي الكعبي إلى كريمة سلطان راشد حمد الكعبي، وثالث الشريجي الغانمي الكعبي إلى كريمة سهيل سعيد الغانمي الكعبي، ويوسف علي الغانمي الكعبي إلى كريمة جمعة خلفان الغانمي الكعبي، وعلي سالم الغانمي الكعبي إلى كريمة سيف مصبح الغانمي الكعبي. وحضر الحفل، الذي أقيم في صالة الهير في العين، عدد من كبار المسؤولين ووجهاء القبائل وضباط في الشرطة والقوات المسلحة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أفراح الكعبي في العين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.