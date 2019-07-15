تألقي بصيحة أظافر الجيلي المميزة في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 يوليو 2019 10:34 مساءً - برزت موضة أظافر الجيلي المنعشة بشكل كبير العام الماضي، واستمرت معنا إلى صيف 2019، وتُعتبر واحدة من أحدث ابتكارات عالم مناكير الأظافر، التي تمنح الصبايا "لوك" حيويًّا مناسبًا لأجواء الصيف.



وهذه الصيحة مستوحاة من موضة الصنادل المطاطية التي كانت منتشرة في فترات الثمانينيات والتسعينيات، والتي يمكنكِ تنسيقها مع هذه الأظافر المميزة لاطلالة متناغمة.



تتميز أظافر الجيلي بشدة اللمعان، فهي براقة للغاية وستبهرين صديقاتكِ خلال الخروج معهنّ، وتمنحكِ مظهرًا جديدًا وغريبًا وغير تقليدي لأظافرِك، وسيجعلكِ مميزة، بخاصة وأنها تدوم معكِ لأكثر من 3 أسابيع، وإليكِ التفاصيل:



الأظافر الجيلي بألوان الصيف

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أظافر الجيلي بطبيعتها شفافة، لهذا هناك بعض الألوان المميزة التي سوف تضيف لكِ لمسة ساحرة لمظهركِ ككل، من الممكن أن تعتمديها بألوان البرتقالي، والأحمر، والأزرق، ولكن لا ننصحكِ باختيار ألوان النود، لأنها ستكون فاتحة وباهتة قليلًا، مع اللمسة الشفافة التي تعتمد عليها فكرة هذا النوع من صيحات الأظافر.





الأظافر الجيلي مع الاكسسوارات

أظافر الجيلي مع الاكسسوارات



من الممكن أن تضيفي بعض الاكسسورات والرسومات لأظافرِك، كالأقراط المعدنية، أو اختاري أحد الأظافر بلون مختلف محايد، بعيدًا عن الجيلي الشفاف، للمسة لافتة للأنظار.



الأظافر الجيلي اللامعة

أظافر الجيلي مع إضافة الجليتر



واحدة من الأفكار المميزة والجذابة بصيحة الأظافر، هو أن تعتمديها مع لمسة من اللمعان، وعادةً ما تكون بالطلاء الشفاف نفسه، اختاريه مع كل الأظافر، ولكننا ننصحكِ أن تعتمديه ببعض أظافر أصابع يديكِ فقط وليس كلها، حتى لا تبدي متكلفة للغاية، وسوف تبدين غاية في الجاذبية إن اعتمدتِ معه لمسة من الأيشادو الميتالك البراق.



الأظافر الجيلي مع ملابسِك

أظافر الجيلي مع الرسومات



ولتظهري في أبهى حلة، نسّقي ألوان أظافركِ الجيلي مع ألوان ملابس عصرية ومبهجة موضة هذا الصيف، لاطلالة جمالية متناغمة، مستوحاة من أجواء الثمانينيات والتسعينيات، كاختيار درجات الأحمر الجيلي، مع شنطة باللون اللامع نفسه مثلًا، أو المناكير الفوشي والأصفر والليموني مع الفساتين الصيفية المبهجة.

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