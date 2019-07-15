طريقة عمل فطيرة الذرة بالسكر والعسل

حضري لأسرتك فطيرة الذرة بالعسل والسكر، بخطوات بسيطة، وقدميها مع الشاي، للاستمتاع بمذاقها المميز. مكونات فطيرة الذرة كوبان دقيق 1/2 كوب دقيق ذرة رشة ملح رشة سكر ماء سمن سكر بودرة عسل Advertisements طريقة تحضير فطيرة الذرة في وعاء عميق اخلطي دقيق الذرة، مع الدقيق الأبيض. ضيفي الملح والسكر، ثم الماء، واخلطي الخليط جيدًا. قومي بدهن العجين بالسمن، وقطعيها إلى اجزاء. افردي كل جزء بالنشابة، ثم اقليها في طاسة مدهونة بالسمن. قدميها ساخنة مع العسل والسكر البودرة. ​

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