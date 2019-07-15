بعد أغلى طلاق في العالم.. جيف بيزوس مع صديقته الجديدة

رغم الطلاق الذي كلفه 38 مليون دولار، يستمر جيف بيزوس في علاقته مع صديقته لورين سانشيز التي اكتشفت زوجته ماكنزي علاقته بها.

والتقطت لهما عدسات المصورين، أول ظهور علني، وذلك في نادي All England Tennis Club، لمشاهدة مباراة نهائي ومبلدون، حيث جلسا في المقصورة "رويال بوكس"، خلف الأمير وليام ودوقة كامبريدج، كيت ميدلتون.

وكان جيف بيزوس وفقا لصيحفة "ديلي ميل" البريطانية، مهتما طوال الوقت بصديقته سانشيز، وأمطرها بالقبلات.

وارتدت شانسيز فستانًا كلاسيكيًّا مخططًا تبلغ قيمته 2500 دولار، إضافة إلى حقيبة كروس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالماس، وهي إطلالة مشابهة لإطلالة جيف الذي ارتدي قميص أنيق مخطط قيمته ما يزيد عن 800 دولار، وسترة قيمتها 2500 دولارا.

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ويعد هذا هو الظهور الأول رسميا بعد 7 أشهر من إعلان علاقتهما، وكذلك بعد وقت طويل من إنهاء إجراءات الطلاق بين جيف وماكنزي.

وجيف هو أغنى رجل في العالم ومالك "أمازون"، قبل تسوية طلاقه، والذي عرف كذلك بأغلى طلاق في العالم حيث حصلت ماكنزي على نصف ثروة زوجها لإسهامها في تكوين الثروة، بحسب ما أعلن هو شخصيا، وكون جيف فريق بحثي بمعرفة من سرب الخبر لطليقته، وجعلها تعلم بعلاقته بتلك الفتاة.

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